Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии

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Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов назвал потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии, передает РИА «Новости».

Он обратил внимание на то, что всего за четыре дня советские войска разгромили город, который являлся «колыбелью немецкого воинского духа».

«Этот разгром для немцев стал предзнаменованием самого крупного поражения в их истории», — подчеркнул Буранов.

При этом он отметил, что во время операции в годы Второй мировой войны в Кенигсберге соотношение сил тогда было не в пользу Красной армии, тем не менее город пал.

Буранов напомнил, что потеря Кенигсберга стала серьезным ударом по Германии, немцы потеряли военно-морскую базу Пиллау, были разгромлены земландская группировка и основные силы восточно-прусской группировки немцев.

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