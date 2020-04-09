Более 45% американцев довольны работой Трампа
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46% граждан США одобряют политическую деятельность своего президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CNBC.
Известно, что в декабре этот показатель составлял всего 40%.
При этом 43% американцев вовсе не поддерживают Трампа.
По данным телеканала, впервые за три года количество жителей Соединенных Штатов, одобряющих деятельность действующего президента, выше тех, кто не поддерживает ее.
11% респондентов вовсе не определились с мнением относительно работы Трампа.
Опрос проводился в период с 3 по 6 апреля, в нем приняли участие 800 человек в США.
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