Более 45% американцев довольны работой Трампа

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46% граждан США одобряют политическую деятельность своего президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала CNBC.

Известно, что в декабре этот показатель составлял всего 40%.

При этом 43% американцев вовсе не поддерживают Трампа.

По данным телеканала, впервые за три года количество жителей Соединенных Штатов, одобряющих деятельность действующего президента, выше тех, кто не поддерживает ее.

11% респондентов вовсе не определились с мнением относительно работы Трампа.

Опрос проводился в период с 3 по 6 апреля, в нем приняли участие 800 человек в США.

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