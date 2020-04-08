Против Порошенко завели уголовное дело из-за назначения судей Верховного суда

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко, сообщает «Украинская правда».

Порошенко подозревают в незаконных действиях при назначении судей Верховного суда, в частности в том, что основания для указов бывшего президента нарушили нормы конституции.

Дело против Порошенко возбуждено по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.

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