Мишустин уволил главу Департамента законопроектной деятельности Жуйкова
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Дмитрия Жуйкова от должности главы Департамента обеспечения законопроектной деятельности правительства. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.
Причины увольнения Жуйкова в документе не указываются.
В 2018 года президент Владимир Путин уволил Жуйкова с поста главы Управления по обеспечению конституционных прав граждан.
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