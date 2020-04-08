Мишустин уволил главу Департамента законопроектной деятельности Жуйкова

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Дмитрия Жуйкова от должности главы Департамента обеспечения законопроектной деятельности правительства. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.

Причины увольнения Жуйкова в документе не указываются.

В 2018 года президент Владимир Путин уволил Жуйкова с поста главы Управления по обеспечению конституционных прав граждан.

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