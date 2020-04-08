Порядка 95% участников конкурса «Лидеры России. Политика» прошли тесты заочного этапа

Более 8,6 тыс. человек прошли тестирование в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика». Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

«До тестирования заочного этапа было допущено 9 138 конкурсантов. Из них первый тест (по обществознанию) прошли 8 798 человек. Эти люди были допущены до второго тестирования на определение лидерского потенциала. Его завершили 8 676 человек, то есть 94,9% от числа тех, кто был допущен до тестирования», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров подчеркнул, что конкурсанты, которые показали лучшие результаты при тестировании, «получат приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналами».

Председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко пояснил, что контрольное тестирование, которое проходит под контролем экспертов, позволяет убедиться, что конкурсанты выполняли задания самостоятельно. Участники, успешно подтвердившие при контрольном тестировании результаты дистанционного этапа, будут допущены к очным испытаниям, добавил он.