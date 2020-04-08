Медведев: отношения России и США испытали «перегрузку» вместо «перезагрузки»
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Соединенные Штаты пытаются вытеснить Россию из глобальной мировой повестки, развязав беспрецедентную санкционную войну, передает ТАСС.
«Перезагрузка» наших отношений, на которую возлагалось столько надежд, обернулась их тотальной «перегрузкой», — заявил Медведев.
Он отметил, что это произошло исключительно по воле американской стороны, которая переключила режим сотрудничества в режим политического давления.
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