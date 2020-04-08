Россия экстрадирует экс-депутата парламента Армении по запросу Еревана

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Генеральная прокуратура России удовлетворила запрос коллег из Армении об экстрадиции экс-депутата парламента Армении Левона Саргсяна, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Саргасян был задержан в ноябре 2019 года в Зеленограде. Он разыскивался армянскими правоохранительными органами с октября 2018 года по подозрению в участии в преступном сообществе, а также разбое, совершенном организованной группой в целях хищения имущества в особо крупных размерах.

В российской Генпрокуратуре сообщили, что приняли решение об удовлетворении запроса армянских коллег о выдаче Саргсяна для привлечения к уголовной ответственности за инкриминируемые ему преступления.

Саргсян был депутатом парламента Армении нескольких созывов, а также членом бывшей правящей Республиканской партии Армении.

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