Пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм возглавит аппарат первой леди

<img src="//img.gazeta.ru/files3/315/12442315/upload-RTS2IOGR-pic905-895x505-9948.jpg">

Пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм назначена главой аппарата первой леди Мелании Трамп и ее пресс-секретарем, сообщается на сайте Белого дома.

Новый пресс-секретарь Белого дома будет назначен в ближайшее время, заявила Гришэм. Она добавила, что останется в Западном крыле столько, сколько потребуется для плавного перехода.

Ранее Гришэм работала в аппарате первой леди США с 2017 по 2019 год. Она сменит на посту Линдси Рейнольдс.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Их нравы: Трамп увел у жены пресс-секретаря