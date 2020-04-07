Пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм возглавит аппарат первой леди
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Пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм назначена главой аппарата первой леди Мелании Трамп и ее пресс-секретарем, сообщается на сайте Белого дома.
Новый пресс-секретарь Белого дома будет назначен в ближайшее время, заявила Гришэм. Она добавила, что останется в Западном крыле столько, сколько потребуется для плавного перехода.
Ранее Гришэм работала в аппарате первой леди США с 2017 по 2019 год. Она сменит на посту Линдси Рейнольдс.
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