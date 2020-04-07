В ЦИК высказались о возобновлении избирательных процедур

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Секретарь ЦИК России Майя Гришина во вторник в онлайн-режиме приняла участие в круглом столе, посвященном судьбе избирательных процедур в условиях пандемии коронавируса.

Она информировала о принятии изменений в российское избирательное законодательство в части наделения избиркомов полномочиями отложить выборы в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

«Поскольку сложившаяся ситуация затронула 28 субъектов Российской Федерации, исходя из положений закона очевидно, что в данном случае решение должно быть принято ЦИК России, что и было сделано на основе мотивированных обращений региональных избирательных комиссий и решений, принятых органами власти соответствующих субъектов», — подчеркнула Гришина.

Секретарь ЦИК заметила, что все это коснулось широкого диапазона дат, поскольку речь идет не только о дне голосования, но и о целом ряде важнейших этапов избирательного процесса — выдвижении, сбора подписей, агитации и так далее.

Соответственно, возобновление избирательных действий будет происходить индивидуально — для каждого отдельно взятого региона.