Песков: Путин сдает тесты на коронавирус по рекомендации врача

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Президент России Владимир Путин регулярно сдает тесты на наличие COVID-19, передает корреспондент «Газеты.Ru» слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор», — заявил Песков в ответ на вопрос, как часто Путин проходит тестирование на коронавирус.

Он также отметил, что детали этого процесса ему неизвестны, как и содержание медицинских протоколов президента страны, однако все люди, с которыми встречается Путин, проходят тщательную проверку перед очной встречей.

«Те, кто в этих встречах принимает участие, проходят тщательную медицинскую проверку и тестируются, причем заранее», — сказал Песков, добавив, что в настоящее время президент избегает массового скопления людей.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе, число погибших составило 58 человек, выздоровевших — 494.

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