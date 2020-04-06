Путин намерен провести совещание с губернаторами по COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/917/13028917/RIAN_6208701.HR-pic905-895x505-22238.jpg">

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведет селекторное совещание с губернаторами по ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Михаила Мишустина.

По словам главы правительства, президент намерен обсудить, появились ли в больницах дополнительные койка-места, достаточно ли оборудования, лекарств, а также хватает ли квалифицированного медперсонала, умеющего оказывать своевременную помощь людям с подозрением на коронавирус.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. Данная мера вводится, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории страны. Зарплата за сотрудниками на этот период должна быть сохранена.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под меднаблюдением в России из-за подозрения на COVID-19 находятся почти 200 тысяч человек

— В России зафиксированы 954 новых случая коронавируса

— Еще 12 пациентов с COVID-19 выздоровели в Москве