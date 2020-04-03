Супруга Зеленского оплатила его отпуск в Омане

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского раскрыли детали его поездки в Оман в начале 2020 года. Об этом сообщает «Страна.ua».

Так, стало известно, что поездка украинского лидера не носила «официального статуса», поэтому оплачивалась за счет личных средств, а именно за счет средств супруги президента Елены Зеленской. Уточняется, что в страну супруги прилетели чартерным рейсом.

Кроме того, во время поездки Зеленский посетил Оманский Султанат для установления контактов между сторонами, «укрепления дипломатических отношений между странами, активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества».

В Офисе также заявили, что направили в Султанат письмо благодарности за «быстрое возвращение президента Украины в Киев в связи с трагическими событиями».

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