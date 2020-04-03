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Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации, сообщает официальный Twitter королевской семьи.

«В воскресенье 5 апреля в 20.00 Ее Величество Королева обратится к Великобритании и Содружеству», — написано в посте.

Выступление королевы будет транслироваться на всех телевизионных и радио каналах.

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