Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации
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Королева Великобритании Елизавета II обратится к нации, сообщает официальный Twitter королевской семьи.
«В воскресенье 5 апреля в 20.00 Ее Величество Королева обратится к Великобритании и Содружеству», — написано в посте.
Выступление королевы будет транслироваться на всех телевизионных и радио каналах.
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