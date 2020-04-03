На посту врио губернатора Камчатки Илюхина сменил Солодов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/503/13034503/RIAN_5904940.HR.ru-_1_-pic905-895x505-85877.jpg">

Президент России Владимир Путин назначил на пост временно исполняющего обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Соответствующй указ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что до этого Солодов занимал пост председателя правительства Якутии.

До этого с 2011 года Камчатский край возглавлял Владимир Илюхин. Накануне он подал заявление об отставке, которое Путин одобрил тем же указом.

Солодов прошел обучение на втором потоке так называемой «школы губернаторов».

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.