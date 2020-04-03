Сенатор США требует отставки гендиректора ВОЗ

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Сенатор от Аризоны Марта Максалли требует отставки генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса за то, что тот способствовал Китаю в сокрытии данных по коронавирусу, пишет South China Morning Post.

«Я никогда не доверяла коммунистам. И то, что они скрывали этот вирус, который возник у них, привело к ненужным смертям в Америке и во всем мире», — сказала Максалли.

Политик добавила, что ВОЗ повела себя «безответственно и бессовестно», покрывая Китай.

Также, по мнению Максалли, Пекин должен, как минимум, простить США их долги КНР.

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