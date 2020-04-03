В ГА ООН отвергли предложения России по резолюции о борьбе с пандемией

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Ряд стран в Генеральной ассамблее (ГА) ООН не поддержали предложенный российской стороной текст резолюции о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, сообщается на сайте постоянного представительства России при ООН.

Российская версия текста резолюции предусматривала отказ от торговых войн и односторонних санкций, недопущение финансовых спекуляций с товарами первой необходимости, помощь наиболее пострадавшим государствам и признание Всемирной организации здравоохранения координатором борьбы с пандемией, говорится в заявлении.

Принятию данной версии резолюции помешали Украина, Грузия, Великобритания, США и страны Евросоюза, уточняют в дипломатической миссии.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о солидарности стран в борьбе с пандемией коронавируса нового типа, при этом в тексте документа отсутствуют пункты о смягчении санкций и приостановке военных конфликтов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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