Политолог: логика назначения нового главы Коми соответствует принципу президента

Глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», политолог Сергей Старовойтов в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал назначения новых губернаторов, объяснив логику действий власти.

«Мы знаем бэкграунд нового главы республики Коми — он долгие годы возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство, потом был назначен заместителем министра здравоохранения, и вот теперь — губернатором решением президента. Мы понимаем, что в регион назначен специалист, обладающий высочайшей квалификацией в медицинской сфере. Сам он неоднократно говорил, что главный его принцип — спасение жизней, когда ему говорили, что он человек жесткий, очень требовательный, крайне. Мягким быть в сфере спасения жизней быть невозможно — слишком высокая цена. Именно в таком принципиальном значении он известен и президенту. В Коми сейчас очень сложная эпидемиологическая ситуация, поэтому его туда и направляют», — отметил эксперт.

По словам Старовойтова, в данном случае назначение антикризисное — предыдущий глава не справлялся, вся система региональной власти «была в таком, если угодно, немобилизованном состоянии». Поэтому, добавил политолог, там нужен жесткий руководитель, который сможет эту ситуацию в короткий срок привести в порядок, мобилизовать и настроить на работу — этом заключается логика этого назначения.

«Основная стратегия президента заключается во всеобщей мобилизации административного ресурса в изоляции граждан при карантинных мероприятиях. Практика показывает, что именно это способствует снижению инфицирования — международная практика. И в достижении общественного согласия. Сам президент говорил неоднократно, что нация должна объединиться, сплотиться — и для этого он выступает с периодичностью раз в неделю — понимая, что людям нужна коммуникация с руководством страны, прямая связь. И вот где отсутствует сплочение между властями и народом происходят изменения такие», — продолжил он.

Эксперт доавил, что другая логика действует в случае с назначением нового архангельского главы. «Один из самых кризисных регионов, Архангельская область, где Шиес, где конфликт между обществом и действовавшим губернатором дошел до крайней степени. Никакой возможности договориться уже не было. И в ситуации эпидемии невозможно было рассчитывать на эффективные меры, когда продолжался этот конфликт. Когда власть и общество в ситуации жесткого противостояния. В первом случае — с Коми — направляют эффективного менеджера, способного справиться с эпидемиологической ситуацией — реализуется президентский принцип всеобщей мобилизации административной системы, а во втором — принцип общественного согласия», — подытожил он.