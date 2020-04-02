США обсудили с Россией новые предложения по урегулированию в Венесуэле

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Спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что администрация США обсудила с правительством России свои новые предложения по урегулированию внутриполитического кризиса в Венесуэле, передает ТАСС.

При этом, по словам Абрамса, американская сторона не поддерживает контакты с венесуэльским президентом Николасом Мадуро и его окружением.

Ранее США предприняли новую попытку по смене власти в Венесуэле, предложив легитимному президенту Николасу Мадуро и лидеру оппозиции Хуану Гуайдо создать временное правительство для организации свободных выборов. Однако Каракас отверг инициативу и раскритиковал Вашингтон за продолжение политики максимального давления на фоне пандемии коронавируса.

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