Путин назначил Владимира Уйбу главой республики Коми
close
Президент России Владимир Путин назначил Владимира Уйбу временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Согласно документу, Путин принял отставку бывшего главы региона Сергея Гапликова.
Уйба назначен на эту должность временно, до официального избрания лидера республики.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин назначил главу Ненецкого округа Цыбульского врио Архангельской области
— Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия