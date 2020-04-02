Юрий Бездудный назначен врио губернатора НАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Бездудного временным исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как указано в соответствующем документе, Бездудный назначен врио НАО «до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа».

Ранее Путин назначил главу НАО Александра Цыбульского врио Архангельской области. Бездудный был его заместителем.

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