Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия
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Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.
По его словам, до конца нынешней недели чиновники должны будут утвердить конкретный набор профилактических мер.
Как уточнил российский лидер, данные меры должны быть оптимальны только для их территории, «как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры».
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