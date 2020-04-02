Путин сообщил, что главам регионов РФ дадут дополнительные полномочия

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Президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что главам регионов страны и ее субъектам будут предоставлены дополнительные полномочия в связи с ситуацией с коронавирусом.

По его словам, до конца нынешней недели чиновники должны будут утвердить конкретный набор профилактических мер.

Как уточнил российский лидер, данные меры должны быть оптимальны только для их территории, «как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры».

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