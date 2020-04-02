Игорь Орлов не стал пояснять решение уйти в отставку с поста главы Архангельской области

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отказался объяснять причины, по которым решил написать заявление об отставке.

«Отставка? Решение об отставке принимает президент, у меня на руках только заявление об отставке. Я не хочу комментировать это, извините», — сказал он «Газете.Ru».

Ранее глава региона сообщил, что обратится к президенту России с просьбой подготовить Архангельскую область к выборам губернатора.

«Для меня определяющим, буду ли я работать губернатором, является мнение населения и президента. Я старался сделать всё возможное, чтобы Поморье развивалось на благо жителей региона. Я всем благодарен», — заключил Орлов.

Игорь Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.

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