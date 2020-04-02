Игорь Орлов не стал пояснять решение уйти в отставку с поста главы Архангельской области

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
РИА «Новости»

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отказался объяснять причины, по которым решил написать заявление об отставке.

«Отставка? Решение об отставке принимает президент, у меня на руках только заявление об отставке. Я не хочу комментировать это, извините», — сказал он «Газете.Ru».

Ранее глава региона сообщил, что обратится к президенту России с просьбой подготовить Архангельскую область к выборам губернатора.

«Для меня определяющим, буду ли я работать губернатором, является мнение населения и президента. Я старался сделать всё возможное, чтобы Поморье развивалось на благо жителей региона. Я всем благодарен», — заключил Орлов.

Игорь Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.

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