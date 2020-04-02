В МИД разъяснили данные о покупке США медоборудования у России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова представителя Госдепа США о покупке доставленного Россией медицинского оборудования, цитирует «Интерфакс».

Она отметила, что американская сторона оплатила лишь половину стоимости российского гуманитарного груза для США. Вторую половину оплачивал Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Также в МИД РФ выразили надежду, что Соединенные Штаты также помогут России в сложные из-за коронавируса времена.

«Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется», — сказала Захарова.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что доставленное Россией медицинское оборудование было приобретено американской стороной.

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