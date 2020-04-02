Дутерте приказал стрелять по протестующим во время пандемии
Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился открывать огонь из боевого оружия по тем, кто не откажется протестовать во время карантина, введенного властями страны из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Philippine Star.
Как сообщает издание, президент отдал такой приказ после того, как в городе Кесон-Сити несколько десятков малоимущих горожан устроили акцию протеста с требованием от властей раздать населению необходимые продукты питания, медикаменты и средства индивидуальной защиты от коронавируса.
«Мой приказ полиции и армии <...> если будет конфликт или драка, подвергающая вашу жизнь опасности, стреляйте в них наповал», — заявил президент.
В свою очередь, глава филиппинской полиции Арчи Гамбоа заявил, что «вероятно, президент преувеличил» и правоохранительные органы не собираются убивать мирных граждан.
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