Дутерте приказал стрелять по протестующим во время пандемии

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Президент Филиппин Родриго Дутерте распорядился открывать огонь из боевого оружия по тем, кто не откажется протестовать во время карантина, введенного властями страны из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Philippine Star.

Как сообщает издание, президент отдал такой приказ после того, как в городе Кесон-Сити несколько десятков малоимущих горожан устроили акцию протеста с требованием от властей раздать населению необходимые продукты питания, медикаменты и средства индивидуальной защиты от коронавируса.

«Мой приказ полиции и армии <...> если будет конфликт или драка, подвергающая вашу жизнь опасности, стреляйте в них наповал», — заявил президент.

В свою очередь, глава филиппинской полиции Арчи Гамбоа заявил, что «вероятно, президент преувеличил» и правоохранительные органы не собираются убивать мирных граждан.

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