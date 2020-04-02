Зеленский нашел сходство между коронавирусом и радиацией
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил пандемию нового типа коронавируса COVID-19 с аварией на Чернобыльской АЭС. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, трансляция которого велась на сайте главы государства.
Он вспомнил, как власти после аварии на АЭС собирали граждан на первомайскую демонстрацию. Украинский лидер отметил, что никто тогда не боялся принимать в уличных мероприятиях участие, поскольку «радиация невидима».
«Так вот: коронавирус тоже невидим», — подчеркнул Зеленский.
Президент Украины также призвал граждан сидеть дома и «повзрослеть», поскольку «пляжи никто не украдет», «парки никуда не исчезнут» и «прогулки – подождут».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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