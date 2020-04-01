Путин на телесовещании с кабмином заявил, что ситуация требует дистанционной работы
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Президент России Владимир Путин начал телесовещание с правительством, где заявил, что обстановка в связи с коронавирусом требует дистанционной работы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Обстановка весьма напряженная. Мы с вами в контакте по несколько раз в день», — сказал президент.
Он также выразил надежду, что такой способ деятельности не скажется на качестве работы.
По последним данным, в России выявлено 2777 случаев заражения коронавирусом нового типа. 190 человек выздоровели, 24 — скончались.
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