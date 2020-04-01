25 тысяч россиян хотят вернуться домой

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Около 25 тыс. россиян, находящихся за границей, желают вернуться домой, пишет РИА «Новости» со ссылкой на директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.

Волынкин подчеркнул, что установлена последовательность рейсов, потому что правительство разрешает ежедневно ввозить 500 человек в Москву и 200 человек в регионы.

Директор консульского департамента добавил, что кризисный центр МИД ведет активную работу.

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