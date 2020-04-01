В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза
Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео. Соответствующий видеоролик опубликовал портал Fratelli d'Italia на YouTube.
Политик заявил, что ЕС не помогает странам, испытывающим трудности с коронавирусной инфекцией.
На ролике Рампелли в медицинской маске и белых перчатках снимает с флагштока флаг Евросоюза и вешает на его место флаг Италии.
«Может, увидимся позже. Может быть», — сказал парламентарий на видео.
По последним данным, в Италии зафиксировано свыше 105 тыс. случаев заражения новым типом вируса, погибли более 12,4 тыс. человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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