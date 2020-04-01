В Литве не верят данным Белоруссии о коронавирусе

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что власти Белоруссии распространяют недостоверную информацию о распространении коронавируса в своей стране, и это вызывает беспокойство, сообщает Baltic News Service (BNS).

«Мы не можем доверять этой информации, которую получаем официально из Белоруссии, поскольку я считаю, что белорусский лидер оценивает ситуацию с некой бравадой», — заявил Науседа, добавив, что правительству Литвы известно о возникших вспышках на территории соседней страны.

Он призвал ограничить любые контакты с Белоруссией, которая, по его мнению, слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса, за что ее ожидают тяжелые последствия.

В настоящее время президент Белоруссии Александр Лукашенко не давал распоряжения закрыть границы для туристов и граждан, тогда как все приграничные страны ограничили такие перемещения. В республике работают учреждения образования, точки общепита, театры и общественный транспорт. Согласно официальным данным Минска, коронавирусом в стране заразились 163 человека, двое — скончались.

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