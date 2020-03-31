Власти Туркмении запретили слово «коронавирус»
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Власти Туркмении запретили слово «коронавирус», чтобы не допустить паники в стране, пишет организация «Репортеры без границ».
Отмечается, что сотрудники СМИ больше не могут использовать слово «коронавирус». Оно также удалено из распространяемых брошюр в школах, больницах и других общественных местах.
Туркменистан не подтверждал случаев заражения на своей территории.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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