Лукашенко и Пашинян обсудили цены на углеводороды из РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора затронули цены на углеводороды, которые страны импортируют из России. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Политики отметили, что цены на российские ресурсы, в том числе на природный газ, завышены.

Они отметили, что эти цены не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом.

Кроме того, Лукашенко и Пашинян обсудили ситуацию относительно функционирования экономики в существующих непростых условиях, отметив имеющиеся серьезные проблемы и сложности.

Телефонный разговор состоялся по инициативе премьера Армении.

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