Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США

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Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США «большой самолет с медицинскими принадлежностями». Об этом пишет РИА «Новости».

Данный поступок он назвал очень милым и добавил, что был им приятно удивлен.

Трамп также добавил, что помощь прислали и другие страны, в том числе Китай.

Он сказал, что у США отличные отношения с многими странами, однако больших подробностей не раскрыл.

По последним данным, в США выявили более 150 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом погибли — более 2,8 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.