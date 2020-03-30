Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/67/12459067/upload-RTS2JZ07-pic905-895x505-64562.jpg">

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник, 30 марта, телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Трамп планирует обсудить вопросы торговли, борьбы с коронавирусом, а также цены на нефть.

Он также не исключил, что будет затронута ситуация в Венесуэле.

Американский лидер подчеркнул важность поддержания диалога с Россией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Салливан назвал отношения России и США «нижайшими» со времен холодной войны

— Против России: США хотят поднять санкциями цены на нефть

— Посол: Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом