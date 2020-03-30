Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что проведет в понедельник, 30 марта, телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Трамп планирует обсудить вопросы торговли, борьбы с коронавирусом, а также цены на нефть.
Он также не исключил, что будет затронута ситуация в Венесуэле.
Американский лидер подчеркнул важность поддержания диалога с Россией.
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