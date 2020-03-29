В Кремле заявили, что президент и администрация продолжат работу в прежнем режиме

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин, а также администрация Кремля продолжат работу в прежнем режиме после введения дополнительных ограничительных мер в Москве из-за коронавируса, пердает РИА «Новости».

«Нет. Мы работаем по расписанию», — ответил Песков, на вопрос о возможном переходе на удаленную работу.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин распространил домашний режим самоизоляции на всех жителей Москвы независимо от возраста.