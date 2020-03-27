Кузьминов: государство будет востребовано как механизм обеспечения устойчивости

Если кризис, связанный с коронавирусом, продлится больше года, в общественном сознании во многих странах мира политика устойчивости станет важнее, чем политика роста, считает ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

«Государство будет востребовано в первую очередь как гарант, механизм обеспечения устойчивости», — написал он в опубликованной в РБК колонке.

По мнению Кузьминова, такое возрастание ценности государства будет связано с повышенной готовностью людей ему повиноваться, отказываться от части своих прав в кризисной ситуации».

«Заниматься проблемами граждан, которые потеряют работу и привычный образ жизни, придется государству. Его ждет настоящая перезагрузка», — уверен ректор ВШЭ.

«Сегодня мы относимся к государству как некоему регулировщику того, что мы делаем. Или воспринимаем его как нечто не очень нужное. Во втором случае проявляется своего рода стихийный либерализм, который развился в наших обществах. Пренебрежение государством касается и Европы, и России, и США», — отметил Кузьминов.