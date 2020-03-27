Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ вывоз россиян домой

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Министры иностранных дел России и Объединенных Арабских Эмиратов Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян по телефону обсудили возвращение на родину россиян, застрявших в ОАЭ из-за коронавируса, пишет пресс-служба российского МИД.

Арабские Эмираты объявили о закрытии аэропортов с 24 марта. В стране коронавирусом заразились 333 человека, скончались двое пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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