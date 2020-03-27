Лукашенко задумался о происхождении коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/393/13012393/2020-03-03T093005Z_1960611021_RC29CF9X4VJS_RTRMADP_3_BELARUS-OIL-pic905-895x505-57642.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил рассмотреть два варианта возникновения коронавируса, цитирует его Белта.

Политик полагает, что вирус мог возникнуть случайно или был создан человеческой рукой. Лукашенко пообещал, что «расскажет много интересного» на эту тему, когда в мире «спадет психоз».

«Каждый начинает вертеть-крутить. С огнем шутят. Но мы на эту тему поговорим потом», — добавил президент.

Заключая, он отметил, что проблема коронавируса рано или поздно закончится и тогда в мире на первый план выйдет тема экономики и работы предприятий.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 в мире превысило 551 тыс., при этом выздоровели 128 703 человека, а погибли — 24 914.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко выступил против «драконовских мер» в борьбе с коронавирусом

— Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом «очередным психозом»