Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Только что завершил хороший разговор с Си Цзиньпином. Обсудили в деталях коронавирус и его стремительное распространение по нашей планете. Китай сильно продвинулся в понимании вируса. Мы тесно работаем вместе», — написал Трамп.
Ранее газета The New York Times написала, что в США выявлен 81 321 случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, страна обошла Италию и Китай.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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