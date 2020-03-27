Глава Хакасии ушел на карантин после полета в самолете с зараженной COVID-19

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Кандидат от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентин Коновалов Кандидат от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентин Коновалов
Кандидат от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентин Коновалов
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Глава Хакасии Валентин Коновалов уведомил, что уходит на карантин из-за того, что летел в одном самолете с женщиной с коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в своем Instagram.

Он сообщил, что его тест на коронавирус оказался отрицательным.

Глава республики заявил, что ограничил контакты и самоизолировался «до воскресенья включительно».

«Работаю дистанционно, нахожусь на круглосуточной связи с замами и министрами, провожу совещания в онлайн-режиме», — написал Коновалов.

По словам чиновника, исполнять обязанности главы Хакасии временно будет его первый заместитель — Николай Миронов.

Коновалов в своем посте не указал, когда и откуда летел.