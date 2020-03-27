Глава Хакасии ушел на карантин после полета в самолете с зараженной COVID-19

Глава Хакасии Валентин Коновалов уведомил, что уходит на карантин из-за того, что летел в одном самолете с женщиной с коронавирусной инфекцией. Об этом он написал в своем Instagram.

Он сообщил, что его тест на коронавирус оказался отрицательным.

Глава республики заявил, что ограничил контакты и самоизолировался «до воскресенья включительно».

«Работаю дистанционно, нахожусь на круглосуточной связи с замами и министрами, провожу совещания в онлайн-режиме», — написал Коновалов.

По словам чиновника, исполнять обязанности главы Хакасии временно будет его первый заместитель — Николай Миронов.

Коновалов в своем посте не указал, когда и откуда летел.