В МИД ДНР назвали дату новой встречи контактной группы по Донбассу
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Следующая встреча Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе состоится 8 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Формат проведения следующего заседания в условиях пандемии коронавируса не уточняется.
Дата встречи была согласована по итогам переговоров группы, которые прошли в формате видеоконференции из-за опасности распространения коронавируса нового типа.
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