Страны G20 договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией

Страны G20 подтвердили приверженность взаимному сотрудничеству для противодействия распространению коронавируса нового типа, говорится в заявлении, распространенном по итогам экстренного саммита лидеров стран «Большой двадцатки».

В частности, страны намерены осуществлять обмен эпидемиологическими и клиническими

данными, а также материалами, необходимыми для исследований и разработок. Кроме того, стороны обязуются предоставлять друг другу своевременную и прозрачную информацию о распространении коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Видеосаммит G20 по коронавирусу завершился

— Саммит G20 впервые в истории проходит в формате видеоконференции

— Саммит G-20 в формате видеоконференции пройдет в закрытом от прессы режиме