Страны G20 договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией

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Саммит G20 в Осаке, 29 июня 2019 года Саммит G20 в Осаке, 29 июня 2019 года
Саммит G20 в Осаке, 29 июня 2019 года
POOL New/Reuters

Страны G20 подтвердили приверженность взаимному сотрудничеству для противодействия распространению коронавируса нового типа, говорится в заявлении, распространенном по итогам экстренного саммита лидеров стран «Большой двадцатки».

В частности, страны намерены осуществлять обмен эпидемиологическими и клиническими
данными, а также материалами, необходимыми для исследований и разработок. Кроме того, стороны обязуются предоставлять друг другу своевременную и прозрачную информацию о распространении коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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