Сотрудника аппарата правительства проверяют на коронавирус
У сотрудника аппарата правительства России подозревают коронавирус нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
Сотрудник помещен на карантин, его анализы направлены на дополнительную проверку, отметили в пресс-службе. Там добавили, что все контактировавшие с ним находятся под наблюдением. Кроме того, во всех помещениях, которые он посещал в последнее время, проведена дезинфекция.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевания — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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