Саммит G20 впервые в истории проходит в формате видеоконференции
Первый в истории виртуальный саммит Группы двадцати (G20) начался в формате видеоконференции. Владимир Путин принимает участие в заседании.
Конференция проходит в закрытом от прессы режиме по решению страны-организатора — Саудовской Аравии, которая председательствует в организации в этом году.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин присоединился к саммиту G20 после телефонного разговора с президентом Франции Эммануелем Макроном. Также Песков сказал, что в ходе саммита, вероятно, будут обсуждаться последствия коронавируса для мировой экономики.
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