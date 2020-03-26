Захарова отреагировала на статью с критикой российских военных в Италии

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в достоверности фактов, описанных в статье итальянской газеты La Stampa, о «бесполезной» помощи от России.

В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что издание ссылается на анонимные источники.

«Мое мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — поинтересовалась Захарова.

В материале La Stampa утверждается, что 80% поставленной из России техники не поможет в борьбе с коронавирусом. Итальянские журналисты посчитали, что таким образом Москва удовлетворяет свои политические амбиции.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 в Италию. Они доставили в страну около 100 российских специалистов в области вирусологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

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