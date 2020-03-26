Мишустин вручил Лаврову медаль Столыпина и поздравил с юбилеем

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Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил главе Министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову медаль имени П.А. Столыпина, назвав дипломата гордостью всей страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, премьер поздравил Лаврова с юбилеем, 21 марта ему исполнилось 70 лет.

Мишустин заявил, что для членов кабмина работать с таким профессионалом, которого знает и уважает весь мир, — это большая честь.

«Мы очень ценим ваше умение сохранять достоинство в самых сложных ситуациях и находить из них самый верный, а иногда и единственный выход», — сказал глава российского правительства.

Он также отметил, что Лавров очень твердо и последовательно отстаивает интересы России на мировой арене.

«Вы — гордость не только российской дипломатии, но и всей России», — подчеркнул Мишустин.

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