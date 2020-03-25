Матвиенко: предложенные Путиным меры смягчат последствия пандемии COVID-19 для россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что те меры, которые президент России Владимир Путин предложил во время обращения к нации, смягчат последствия пандемии коронавируса для большинства россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее мнению, данные меры являются «своевременными и ожидаемыми».
Речь идет о поддержке доходов россиян, введении ипотечных каникул, введении моратория для защиты предприятий от банкротства и других мерах.
«Это точно смягчит последствия коронавируса для большинства наших граждан», — сказала Матвиенко.
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