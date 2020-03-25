Эксперт: голосование по поправкам переносят в интересах граждан и борьбы с коронавирусом

Член СПЧ, председатель совета Общероссийской общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил предложение президента РФ Владимира Путина перенести дату голосования по поправкам в Конституцию.

Эксперт отметил, что эта идея полностью находится в сфере закона.

«У нас есть 55-я статья Конституции, которая допускает ограничение прав — мы все-таки говорим о переносе голосования как реализации права граждан на участие в управлении делами государства. Она допустима — части 3-я 55-й статьи — говорить о такой возможности в целях защиты конституционного строя, здоровья, прав, законов и интересов других лиц. Именно дата голосования была обозначена президентом, и с юридической чистоты вопроса — здесь все соответствует требованиям действующего законодательства, не нарушая его», — подчеркнул Борисов.

Он также заявил, что такое решение связано с вопросом здоровья нации.

«Президент неоднократно говорил, и в своем обращении подчеркнул еще раз — приоритет — это жизнь и здоровье наших граждан», — отметил юрист.

Борисов также коснулся причин принятия такого решения. «Может быть оно было и ожиданием в рамках развития ситуации — когда сопредельные страны поражены коронавирусом и мы не можем, находясь с ними на одном континенте, стоять в стороне. Но еще одной причиной было — и это естественно с точки зрения принятия решения — что так активность, которую проявили наши граждане на этапе обсуждения тех поправок, которые были внесены, высокая политическая активность, количество участников, и активность», — продолжил эксперт.

Он добавил, что народ «отнесся очень внимательно к тем изменениям, которые будут в дальнейшем регламентировать нашу жизнь».

И последней каплей, склонившей чашу весов в сторону принятия решения о переносе голосования стала высокая активность волонтеров и гражданская активность наблюдателей, считает Борисов. «Общественники были готовы начать работу по разъяснению сути поправок. ЦИК недавно принял регламент проведения голосования, и там указывалось, что в агитации может принимать участие любой гражданин РФ. <...> Речь идет о сотнях тысяч таких общественников-волонтеров — потому что высокая политическая активность граждан стала являться риском в период распространения коронавируса», — резюмировал эксперт.

Он добавил, что активисты уже были готовы — даже начали — ходить по квартирам, разъяснять, разносить буклеты — и эти риски могли поломать планы медиков на борьбу с коронавирусом.