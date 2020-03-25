Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Выходные в России наступают с понедельника, 30 марта, и продлятся по пятницу, 3 апреля. Кроме того, Путин разрешил сохранить за работниками их заработную плату.
Однако решение о выходной неделе не распространяется на медицинские и аптечные организации, магазины с продуктами и товарами первой необходимости, организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, а также на непрерывно действующие организации и предприятия, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств или ставящих под угрозу жизнь россиян.
Такие меры вводятся для санитарно-эпидемиологического благополучия россиян.
«Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин объявил о нерабочей следующей неделе