Путин назвал здоровье россиян главным приоритетом

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Президент России Владимир Путин заявил, что главный приоритет — здоровье всех граждан страны. Об этом он сказал во время обращения к россиянам.

«Главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан», — добавил Путин.

Он отметил, что предпринимаемые меры призваны работать на опережение в борьбе с коронавирусом. По его словам, все возможные ресурсы уже подключены к развертыванию системы своевременной медицинской помощи и профилактики.

«Все озвученные меры в связи с коронавирусом дадут результат, если мы проявим единство и сплоченность», — резюмировал глава государства.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в РФ возросло до 658, выздоровели 29 человек.

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