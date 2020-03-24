Чеснаков о визите Путина в больницу в Коммунарке: власть спокойна и уверена в том, что делает
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Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков назвал «сильным ходом» посещение президентом Владимиром Путиным больницы в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом.
По мнению Чеснакова, визит Путина в больницу в Коммунарке «демонстрирует, что президент не боится заболеваний и особенно именно этого коронавируса; глава государства в хорошей физической форме (еще два срока? легко!)».
Кроме того, очевиден контраст с лидерами других стран (из всех глав государств только председатель КНР Си Цзиньпин посетил госпиталь), а власть уверена в том, что делает, и спокойна», — отметил Чеснаков в своем телеграм-канале.